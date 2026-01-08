GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bedelli askerlik başvuruları başladı! 2026 yılı için fiyat belli oldu

Bedelli askerlik başvuruları başladı! 2026 yılı için fiyat belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvurularının başladığını duyurdu. 2026 yılı için ücret de belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

Toplantıda bedelli askerlik için başvuruların başladığını duyuran Bakanlık kaynakları 2026 yılı için ücretin 333 bn 89 lira olduğunu açıkladı.

HALEP'TE YPG ÇATIŞMALARI

MSB kaynakları Suriye'de yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu.

"Suriye isterse yardım ederiz." diyen Bakanlık kaynakları, Suriye hükümetinin terörle mücadele operasyonu başlattığını kaydetti.

"HUKUK İHLALİ"

İsrail'in, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı ülke olarak tanıması bölgede tansiyonu yükseltirken Bakanlıktan da açıklama geldi.

Bakanlık, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu da vurguladı. Bu adımın Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirdiği ifade edildi. Bakanlık, söz konusu kararın bugüne kadar 70'in üzerinde ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedildiğini hatırlatarak, "Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde Somali ordusunun Havarij terör örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askerî alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ

MSB, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı girişime Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu da belirterek, "Türkiye'nin Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askerî planlamalara liderlik etmektedir. Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

