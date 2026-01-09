GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Altının gramı 6 bin 203 liradan işlem görüyor

Altının gramı 6 bin 203 liradan işlem görüyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 203 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 447 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 628 liradan satılıyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 194,7 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 6 bin 203 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 447 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 628 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 476 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 472 dolardan işlem görüyor. ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası jeopolitik risklerin farklı bölgelere de yayılabileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan altının onsunda, emtia endekslerindeki yeniden ayarlamalar ve güçlü doların fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürmesiyle düşüş eğilimi hakim oldu.

Birçok endeks, yıl başından itibaren değerli metallerin ve altının ağırlıklarını yeniden düzenlerken, bu düzenlemelerden dolayı değerli metal fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ve Almanya'da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

