Konya Valiliği’nden 10 ilçeye önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya'nın güney ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Sarı kodlu uyarıya göre 8 Ocak 2026 (yarın) Perşembe günü öğle saatlerinden sonra bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLÇELER
Konya Valiliği paylaşımındaki uyarı Taşkent, Güneysınır, Beyşehir, Hadim, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Seydişehir ve Hüyük ilçelerini kapsıyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21–50 kg/m²) olacağı tahmin edilirken, 1600 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde yağmurun karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği bildirildi.
SEL, ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT
Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Konya–Antalya yolu üzerindeki Alacabel Mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi riskine karşı sürücülerin tedbirli olması istendi. Uyarının 8 Ocak 2026 saat 15.00'te başlayıp 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.
