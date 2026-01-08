Emekliliği reddedilince SGK avukatını öldürmüştü! Konya’daki avukatlardan saldırıya sert tepki!

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde kurum avukatı olarak görev yapan Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, meslektaşlarını yasa boğdu. Olayın ardından Konya Barosu avukatları, Konya Barosu önünde basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.

Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde yaşanan olayda, iddiaya göre emeklilik şartları oluşmadığı gerekçesiyle başvurusu reddedilen ve açtığı davayı da kaybeden H.H., kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın ardından şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Polat'a defalarca ateş etti.

Ağır yaralanan avukat Zekeriya Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avukatlar Konya Barosu önünde toplandı

Olayın ardından Konya Barosu avukatları, meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki göstermek amacıyla Konya Barosu önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasını Baro Başkanı yaptı

Basın açıklamasını Konya Baro Başkanı Oktay Unkur yaptı. Unkur, avukatların sürekli ve sistematik biçimde hedef alınmasını ve hedef gösterilmesini reddettiklerini belirterek, yaşanan saldırıların yalnızca bireysel birer olay olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir bakış açısının ürünü olduğunu ifade etti.

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, Adaletin tecellisi için çalışan avukatların taraf olmadığını söyledi ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz dedi.

Açıklamanın sonunda saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşlarını anan Unkur, başta Av. Zekeriya Polat olmak üzere tüm avukatlara Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine, yakınlarına ve Yalova Barosu'na başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Kırmızı karanfiller bırakıldı

Basın açıklamasının ardından avukatlar, saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşları Zekeriya Polat'ın fotoğrafına kırmızı karanfiller bıraktı.

(Berna Ata)