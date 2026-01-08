GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da şiddetli fırtına etkili oldu! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da şiddetli fırtına etkili oldu! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok noktada maddi hasar meydana geldi.

Çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi

Şiddetli rüzgârın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ağaç devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik direklerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Elektrik kesintileri yaşandı

Çatılardan kopan kiremit parçaları park hâlindeki bazı araçlara isabet ederek maddi hasara yol açtı. Devrilen direkler sebebiyle ilçenin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Ekipler sahada!

Olayın ardından ilgili kurumlara bağlı ekipler, hasar tespit çalışmaları ile birlikte elektrik kesintilerinin giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Yetkililer, fırtınanın etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve olası tehlikelere karşı dikkatli davranmalarını istedi.

Berna Ata

