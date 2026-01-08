Konya Havalimanı Aralık ayında 88 bin 646 yolcuya hizmet verdi
- Güncelleme Tarihi:
Konya Havalimanında Aralık ayında 88 bin 646 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 63 bin 895, dış hat yolcu trafiği ise 24 bin 751 oldu. Böylece Aralık ayında toplam 88 bin 646 yolcu Konya Havalimanı'nı kullandı.
Aralık ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 493, dış hatlarda 161 olmak üzere toplamda 654'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 1 milyon 64 bin 524 kilogram oldu.
12 aylık (Ocak-Aralık) dönemde ise Konya Havalimanı'nda yolcu trafiği 970 bin 613, uçak trafiği 7 bin 136, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 11 bin 291 ton olarak gerçekleşti.
