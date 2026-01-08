GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konyalı öğretmen Ahmet Çalık için her yıl lokma dağıtıyor

Güncelleme Tarihi:

Konyalı öğretmen Ahmet Çalık için her yıl lokma dağıtıyor
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abidin Dündar, 11 Ocak 2022’de Konya’dan Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için 3 yıldır gittiği her okulda lokma dağıtıyor.

11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık hayrına 3 yıldır gittiği her okulda lokma döktüren öğretmen Abidin Dündar, bu sene de hayır lokmasına devam etti. Öğrencilere hem Ahmet Çalık'ı hem de Konyaspor sevgisini anlatan Dündar, Konyasporlu bir nesil yetiştirme hedefinde olduğunu belirtti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abidin Dündar, "11 Ocak 2022'de elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan Ahmet Çalık, tüm Konya'yı olduğu gibi bizleri de üzdü. Onun manevi duygularını yaşatmak amacıyla ben, kendi çapımda gittiğim bütün okullarda bunu bir gelenek haline getirdim. Yıldönümü gelince lokma dağıtımı yapıyoruz. Öğrencilere Ahmet Çalık'ın hem manevi kişiliğini hem de futbolcu kişiliğini anlatıyoruz. Burada benim farklı bir misyonum da var. Gittiğim tüm okullarda Konyasporlu nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyorum. Öğrencileri şehrinin takımını tutmaya yönlendiren bir tavır içerisindeyim. Bunlar öğrenciler içerisinde çok büyük bir sinerji elde ediyor. Burada zaten lokma dağıtımında da görüldü. Öğrenciler formalarıyla geliyorlar. Konyaspor'la ilgili beklentileri var, maçlara gittiklerinden bahsediyorlar. Okul içerisinde ve normal hayatlarında Konyaspor ön plana çıkmaya başlıyor. Bu vesileyle Ahmet Çalık kardeşimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu "Ahmet Çalık Sezonu" ilan edilmişti.

Kaynak: İHA

