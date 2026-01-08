Konya’da İŞKUR ile Anadolu Birlik Holding arasında iş birliği protokolü

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Anadolu Birlik Holding arasında, il genelinde istihdamın artırılması, işgücü piyasasının güçlendirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yönelik “Aktif İşgücü Programları ve İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı. Kamu ve özel sektörün ortak vizyonunu ortaya koyan protokol, Anadolu Birlik Holding binasında; İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci ile PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu tarafından imza altına alındı.

İmza töreninde konuşan İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci, işgücü piyasasının talep ettiği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdama kazandırılmasında özel sektörün vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurguladı. Çiftci, Anadolu Birlik Holding ve iştiraklerinin işgücü ihtiyacının İŞKUR aracılığıyla karşılanacağını belirterek, "Bu protokol ile aktif işgücü programları üzerinden nitelikli istihdama doğrudan katkı sunacak güçlü bir altyapı oluşturmuş bulunuyoruz.” dedi.

İl Müdürü Çiftci, özel sektör işyerlerinin istihdam süreçlerinde İŞKUR ile işbirliği yapmalarının önemli avantajlar sunduğuna dikkat çekerek, "İŞKUR ile işbirliği yapan işverenlerimiz; doğru adaya hızlı erişim, nitelikli işgücünü işbaşında yetiştirme, istihdam öncesi adayları yakından tanıma ve aktif işgücü programlarıyla maliyet avantajı elde etme imkânına sahip olmaktadır. Bu işbirliği modeli, işverenlerimizin istihdam riskini azaltırken verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

2026 yılı içerisinde benzer işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Çiftci, kamu-özel sektör dayanışmasının mesleki eğitim ve istihdam alanında somut ve sürdürülebilir sonuçlar üreteceğini kaydetti. Bu kapsamda özel sektör işyerlerini, üretimi, yatırımı ve istihdamı büyütecek, ulusal ölçekte örnek teşkil edecek işbirliklerine davet ettiklerini belirtti.

Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı kalkınma modelinin desteklenmesi için sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren İl Müdürü Çiftci, işverenlerin ihtiyaç duyduğu işgücünün doğru zamanda ve doğru nitelikte karşılanmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Aktif İşgücü Programları sayesinde iş arayan vatandaşların mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazandığını ifade eden Çiftci, bu süreçlerin işverenlere de katılımcıları yakından tanıma ve işi başında yetiştirme imkânı sunduğunu vurguladı.

İŞKUR Konya olarak özel sektörle imzalanan işbirliği protokollerinin istihdam politikalarına önemli bir ivme kazandırdığını belirten Çiftci, "Bugün imzalanan bu protokol; danışmanlık, istihdam ve aktif işgücü piyasası politikalarını daha da güçlendirecek stratejik bir adımdır. Amacımız, işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu işgücünü hızla temin etmek, iş arayan vatandaşlarımızın ise daha fazla iş fırsatına erişimini sağlamaktır. Konya'da istihdamı büyütmeye ve üretimi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kamu ve özel sektör iş birliklerinin istihdamın artırılması, işgücü piyasasının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Erkoyuncu açıklamasının devamında; "Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Anadolu Birlik Holding arasında; il genelinde istihdamın artırılması, işgücü piyasasının güçlendirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla "Aktif İşgücü Programları ve İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen bu protokolün, özellikle mesleki eğitim ve istihdam alanlarında somut ve sürdürülebilir sonuçlar üretmesi hedeflenmektedir. İŞKUR ile yaptığımız bu iş birliği son derece kıymetlidir. Anadolu Birlik Holding olarak, Konya'da istihdama en büyük katkıyı sunan bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu protokol, Konyalı hemşehrilerimizin işe daha kolay erişebilmesi açısından büyük önem taşırken, aynı zamanda kurumlarımızın nitelikli iş gücüne ulaşmasını da kolaylaştıracaktır. İstihdam odaklı bu tür iş birliklerini son derece önemsiyor; kamu–özel sektör dayanışmasının güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi