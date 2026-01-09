GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,16
STERLİN
57,97
GRAM
6.334,63
ÇEYREK
10.412,91
YARIM ALTIN
20.723,44
CUMHURİYET ALTINI
41.316,13
KONYA Haberleri

Konya’da tarıma değer katacak yeni yatırım! Saatte 15 ton üretim

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tarıma değer katacak yeni yatırım! Saatte 15 ton üretim

Konya'nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren Karapınar Yem (KARYEM), bölge tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Saatte 15 ton üretim kapasiteli Arpa ve Mısır Flake Üretim Tesisi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Tamamı şirketin öz sermayesiyle gerçekleştirilen yatırımın, kısa sürede üretime geçmesi hedefleniyor.

KARYEM'in daha önce fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını karşılayan enerji projesini hayata geçirmesinin ardından başlatılan bu yeni yatırım, Karapınar'ın tarımsal üretim gücünü artırmayı amaçlıyor.

PROTOKOL VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Temel atma töreni, Karapınar'ın tüm dinamiklerini bir araya getirdi. Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, yatırımın ilçe açısından taşıdığı önem vurgulandı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, Karapınar'ın üretim vizyonuna yapılan katkının altı çizildi.

SAATTE 15 TON ÜRETİM KAPASİTESİ

Törende konuşan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, KARYEM bünyesinde kurulan Arpa ve Mısır Flake Fabrikası'nın saatte 15 ton (15 bin kilogram) üretim kapasitesine sahip olacağını belirtti. Başkan Önal, tesisin zemin etüt çalışmalarının tamamlandığını ve temel atma işlemiyle birlikte sürecin resmen başladığını ifade etti. Yeni fabrikanın yaklaşık 5 ay içerisinde üretime geçmesinin planlandığını söyledi.

TARIM, İSTİHDAM VE EKONOMİYE KATKI

Yeni yatırımın Karapınar tarımına, çiftçilere ve ilçe ekonomisine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Başkan Önal, tesisin istihdam açısından da değer oluşturacağını dile getirdi. KARYEM'in bölge tarımı için stratejik bir role sahip olduğunu belirten Önal, yapılan yatırımların Karapınar'ın üretim kapasitesini daha da güçlendireceğini kaydetti.

ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Üretim yatırımıyla sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında KARYEM'in araç filosu da güçlendirildi. Şirket, öz sermayesiyle 1 traktör, 1 kepçe ve 1 hizmet aracı olmak üzere toplam 3 yeni aracı filosuna dahil etti. Başkan Önal, konuşmasının sonunda yeni tesisin ve araçların Karapınar'a hayırlı olmasını temenni ederek, yatırımlarda emeği geçen yönetim kurulu üyelerine, idari personele ve çalışanlara teşekkür etti.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER