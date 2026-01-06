GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ablasının eşyalarını almaya geldi bacağından vuruldu

Ablasının eşyalarını almaya geldi bacağından vuruldu
Bursa’da çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fahrettin S. (45), ablasının eşi Nurefeddin B.'nin (66) evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. 

Eşyaları aldığı sırada eniştesi ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada enişte elindeki tabancayla kayınbiraderine ateş ederken, kayınbiraderi ise tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sonucu kayınbiraderi sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Enişte ise darp sonucu yaralandı. 

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırdı. Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan şahıs ise polis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

