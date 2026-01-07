GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,43
STERLİN
58,30
GRAM
6.382,09
ÇEYREK
10.489,21
YARIM ALTIN
20.875,59
CUMHURİYET ALTINI
41.619,50
YAŞAM Haberleri

MİT Arşivinden Tarihi Belge: Lawrence’ın Gizli Faaliyetleri

MİT Arşivinden Tarihi Belge: Lawrence’ın Gizli Faaliyetleri
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından paylaşılan 23 Eylül 1929 tarihli tarihi belge, meşhur İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence’ın Ortadoğu’daki gizli faaliyetlerini ve kılık değiştirerek yürüttüğü istihbarat operasyonlarını gün yüzüne çıkarıyor.

Milli Amele Hizmet (MAH) Riyaseti tarafından hazırlanan bu yazı; Başvekalet, Dahiliye ve Hariciye vekaletleri ile Büyük Erkân-ı Harbiye Reisliği'ne gönderilmiştir.

Lawrence'ın Gizli Kimlikleri ve Faaliyetleri

Belgede yer alan bilgilere göre, İngiliz istihbarat servisinin kilit isimlerinden Albay Lawrence, bölgede farklı kimliklerle faaliyet yürütmüştür:

Lawrence'ın Kudüs'te bulunduğu süre zarfında bazen bir Müslüman hocası, bazen Şeyh Abdullah ismiyle, bazen de Amerikalı bir Yahudi hahamı (Yakos İskinazi ismiyle) kılığına girdiği belirtilmektedir. Belgede, Lawrence'ın Ağlama Duvarı civarında Müslüman ve Yahudilere yönelik "zehirli telkinlerde" bulunarak bölgedeki çatışma ortamını (Filistin kıtalini) hazırladığına dair ifadeler yer almaktadır. Lawrence'ın Mısır'da Şeyh Abdullah takma adıyla bir süre kaldıktan sonra Suriye ve Irak üzerinden Kudüs'e geçtiği, ardından Sudan'ın Hartum şehrine gittiği tespit edilmiştir.

İngiliz Siyaseti ve "İhtilal" Planları

Belgenin dikkat çeken bir diğer noktası, İngiliz istihbaratının bölgedeki stratejik planlarına dair iddialardır:

İngilizlerin, Mısır ve Filistin'e bağımsızlık bahşetmek yerine, buralarda bir ihtilal çıkartarak halkın bağımsızlığa "layık olmadığını" ispat etmeyi amaçladıkları öne sürülmektedir. Sudan üzerinden Mısır'a yönelik menfi propaganda ve tahrik faaliyetlerinin yürütüldüğü, Mısır'da karışıklık çıkarılarak İngiliz hakimiyetinin pekiştirilmek istendiği bildirilmektedir.

Belgenin Tarihi Önemi

1929 yılına ait bu yazışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlik yıllarında bölgedeki İngiliz faaliyetlerini ne kadar yakından takip ettiğini göstermektedir. Belge, Lawrence'ın sadece Birinci Dünya Savaşı sırasında değil, sonrasında da bölge jeopolitiğinde aktif ve gizli bir rol oynamaya devam ettiğini kanıtlar niteliktedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER