GÜNCEL Haberleri

Başkentte su kesintileri sürüyor

Başkentte su kesintileri sürüyor
Ankara’da yaşanan su kesintileri ve basınç düşüklüğü nedeniyle vatandaşlar, çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor.

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak ve Altındağ'da vatandaşlar, su ihtiyacını Mamak'ın Dostlar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.

Çeşmeye, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nden su temin etmek için gelen vatandaşlardan Mustafa Sipahi, son günlerde gün içinde sürekli su kesintisi yaşadıklarını belirterek, "Sularımız saat 12.00-13.00 gibi kesiliyor akşam 19.00-20.00 gibi geliyor. Bidonlarla doldurup doldurup götürüyoruz. Banyo, çamaşır, bulaşık... Bunların hepsi sıkıntı. 3-4 günde bir gelip su alıyoruz. Önceden mesaj geliyordu artık mesaj gelmeden su kesiliyor." dedi.

Keçiören ilçesinden su doldurmak için gelen Ahmet Yüce de "Sabah 09.00-10.00 gibi sular kesiliyor, gece 04.00-05.00'e doğru geliyor. Çocuklarım işe gidiyor, banyo yapamıyorlar. Sıkıntıdayız. Önce 'Kesikköprü'de tamirat var' dendi. 'Tamam' dedik, orası bitti, 'Kurtboğazı'nda bilmem ne var' deniyor, daha önce 'suyumuz az kaldı kısık veriyoruz' deniyordu, şimdi de 'tamirat var' deniyor. Hiç mi bitmiyor bu tamirat? Yeni aldığım çamaşır makinesi arızalandı, bunun parasını belediye mi ödeyecek?" ifadelerini kullandı.

Kesintiler nedeniyle evde sorun yaşadıklarını anlatan Mamak ilçe sakinlerinden Fatma Yamaç ise "Sularımızdan çamur akıyor, çaya, yemeğe koyamıyoruz, burada sıra bekliyoruz. İki bidon doldurup eve gidiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

