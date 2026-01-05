GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

AKOM Konya’yı tarih vererek uyardı!

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

AKOM Konya’yı tarih vererek uyardı!
Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini kapsayan haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Konya’da hafta boyunca değişken ve yer yer olumsuz hava koşulları etkili olacak.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahminini paylaşarak özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. 

Sabah saatlerinde pus, sis ve don riski

Yetkililer, hafta boyunca özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebileceğini belirtti. Düşük sıcaklıklarla birlikte buzlanma ve don olaylarının da etkili olabileceği vurgulandı.

Hafta genelinde aralıklı yağışların etkili olması, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı yaşanması tahmin ediliyor. 

Kar yağışı etkili olacak: Bu tarihe dikkat

Çarşamba günü Konya'nın kuzey kesimlerinde,

Perşembe ve Pazar günü ise şehir genelinde aralıklı yağmur bekleniyor.

Ayrıca Cuma günü karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği ifade edildi.

Sürücülere önemli hatırlatma

Konya AKOM, özellikle buzlanma, don, pus ve sis nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, trafikte aksamalara karşı tedbirli olunması ve vatandaşların gerekli önlemleri almasının önem taşıdığı vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.

Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.

(Berna Ata)

