Konya’daki camide genç kız uygunsuz davranışlar sergilemişti! Soruşturma başlatıldı

Konya'nın merkezinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma Aziziye Camii'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Konya'ya gezmek amacıyla gelen iki genç, cami içerisinde sosyal medya için video çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Görüntülerde, genç bir kızın cami içerisine uygunsuz şekilde girdiği ve rahatsız edici davranışlar sergilediği görüldü.
Sosyal medyada gündem oldu
Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilgili kurumları etiketleyerek olayın araştırılmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.
Şehir dışından gelmişler
Şüphelilerin Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya geldikleri sırada söz konusu görüntüleri çekip paylaştıkları belirlendi.
Olayın sosyal medyada büyük tepki görmesinin ardından yetkili kurumlar devreye girerek konuya ilişkin inceleme başlattı.
Soruşturma başlatıldı
Tepki çeken paylaşım sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı videoyu kaydeden gençler hakkında soruşturma başlattı. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.
İşte o görüntüler;
(Berna Ata)