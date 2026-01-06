GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki camide genç kız uygunsuz davranışlar sergilemişti! Soruşturma başlatıldı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki camide genç kız uygunsuz davranışlar sergilemişti! Soruşturma başlatıldı

Konya'nın merkezinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma Aziziye Camii'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Konya'ya gezmek amacıyla gelen iki genç, cami içerisinde sosyal medya için video çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerde, genç bir kızın cami içerisine uygunsuz şekilde girdiği ve rahatsız edici davranışlar sergilediği görüldü.

Sosyal medyada gündem oldu

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilgili kurumları etiketleyerek olayın araştırılmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Şehir dışından gelmişler

Şüphelilerin Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya geldikleri sırada söz konusu görüntüleri çekip paylaştıkları belirlendi.

Olayın sosyal medyada büyük tepki görmesinin ardından yetkili kurumlar devreye girerek konuya ilişkin inceleme başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Tepki çeken paylaşım sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı videoyu kaydeden gençler hakkında soruşturma başlattı. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.

İşte o görüntüler;

(Berna Ata)

