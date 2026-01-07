GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,19
EURO
50,42
STERLİN
58,38
GRAM
6.359,09
ÇEYREK
10.451,43
YARIM ALTIN
20.800,25
CUMHURİYET ALTINI
41.469,28
GÜNCEL Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yumruklu saldırıda görüntüler ortaya çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yumruklu saldırıda görüntüler ortaya çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in dün uğradığı fiziki saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

İş başvurusu reddedilen eski CHP Belediye Meclis Üyesi şahıs ve ağabeyinin kürsüyü devirip Başkan Bozbey'e saldırmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Emniyet müdürlüğü tarafından tahsis edilen koruma ve zabıta görevlileri saldırgan ağabey ve kardeşini kısa sürede etkisiz hale getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönüne Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, kürsüde konuşma yaptığı sırada eski meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmak istedi. Saldırganlar koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi. Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saldırı anı ise kameraman tarafından saniye saniye kaydedildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimiyle ilgili sağlık raporu alırken, ifadesine de başvuruldu. Saldırganlar ise sorgusunan ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER