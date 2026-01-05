GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya Şehir Hastanesi'nde hastaya darp iddiası! İlk bulgular açıklandı

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya Şehir Hastanesi’nde hastaya darp iddiası! İlk bulgular açıklandı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde yer alan “Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastanın darp edildiği” yönündeki iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 81 yaşındaki hastanın çoklu kronik hastalık öyküsü bulunduğu ifade edilerek, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle acil servise başvurduğu bildirildi.

Klinik değerlendirme sonucunda hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Daha önce de hastane yatışları olmuş

Hastanın uzun süredir devam eden onkolojik tedavi sürecinin yanı sıra çoklu sistemik hastalıkları nedeniyle daha önce de tekrarlayan hastane yatışlarının olduğu aktarıldı. Yoğun bakım takibi sırasında dönemsel ajitasyon epizodlarının gözlemlendiği, tedavi ve bakım sürecinin ise multidisipliner bir yaklaşımla yürütüldüğü belirtildi.

"Lezyonlar darp bulgusu değil”

Açıklamada, haberde yer alan darp iddialarının aksine hastada gözlemlenen cilt lezyonlarının travmatik darp bulguları ile hiçbir şekilde uyum göstermediği vurgulandı. Söz konusu lezyonların; hastanın mevcut onkolojik hastalığına ve ağır, komplike klinik tablosuna bağlı olarak gelişen, bu tür kompleks vakalarda beklenebilen ve önlenmesi güç yan etkiler kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

İnceleme başlatıldı

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurarak, sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi. 

(Berna Ata)

