Perşembe Akşamı (08 Ocak 2026) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

11 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

"Kim Milyoner Olmak İster?​ (Yeni Bölüm)​", " Halef (Yeni Bölüm)", "Veliaht (Yeni Bölüm)'', "Beyaz'la Joker (Yeni Bölüm)'' Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Salı Akşamı Dizileri (11 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Çin Seddi (Sinema) ATV Kim Milyoner Olmak İster?​ (Yeni Bölüm) Show TV Veliaht ( Yeni Bölüm ) NOW TV Halef (Yeni Bölüm) Star TV Hazine (Sinema) Kanal D Beyaz'la Joker (Yeni Bölüm)

TRT 1 Yayın Akışı (11 Aralık 2025)

"Çin Seddi (Sinema)" Bu Akşam Var mı?

Çin Seddi ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:35 Kara Ağaç Destanı 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddaların Aksine 20:00 Çin Seddi (Sinema)

Kaynak: Haber Merkezi