KONYA Haberleri

Berna Ata
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’da fırtınanın şiddetini gösteren kare! Kamyonet devrildi kasası başka aracın üzerine düştü

Konya'da etkisini sürdüren şiddetli rüzgâr, Konya–Karaman karayolunda tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. O anlar seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonet rüzgardan devrildi

Edinilen bilgilere göre olay, Konya–Karaman yolu üzerinde meydana geldi. Seyir hâlindeki bir kamyonet, fırtınanın etkisiyle devrildi.

Kamyonetin kasası başka bir aracın üzerine düştü

Kamyonetin kasası ise karşı şeritte seyir halindeki başka bir aracın üzerine düştü. Olayda büyük panik yaşanırken, trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgâr nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve özellikle açık alanlarda seyir hâlindeyken tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

(Berna Ata)

