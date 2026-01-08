GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,13
EURO
50,30
STERLİN
58,10
GRAM
6.314,62
ÇEYREK
10.375,11
YARIM ALTIN
20.648,09
CUMHURİYET ALTINI
41.165,89
KONYA Haberleri

Konya’da şiddetli rüzgar ağaç devrilmesine neden oldu! Cadde trafiğe kapandı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da şiddetli rüzgar ağaç devrilmesine neden oldu! Cadde trafiğe kapandı
Konya’nın Karatay ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç sebebiyle caddenin bir kısmı güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Başak Caddesi üzerinde bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle cadde, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri hızla müdahale etti

Olayın ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak, devrilen ağacın kaldırılması için çalışmalar başlattı.

Can veya mal kaybı yaşanmadı

Devrilen ağaç nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından Başak Caddesi'nin yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER