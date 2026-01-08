Konya’da fırtınanın şiddeti! Evin camları kırıldı

Konya'nın Taşkent ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir evde ciddi hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle evin camları kırılırken, pencereye ait tahta parçaları da yerinden söküldü.
VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDI
Olay anının ardından bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, evin içinin cam kırıklarıyla dolu olduğu görüldü. Pencerenin ahşap bölümlerinin parçalandığı görüntüler, rüzgarın ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.
FIRTINANIN ŞİDDETİ HASARI ORTAYA KOYDU
Görüntülerde oluşan hasar, bölgede etkili olan fırtınanın şiddetini açıkça ortaya koyarken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
