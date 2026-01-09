Türkiye’nin üretim çarkları kasımda hızlandı

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artış kaydetti.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,5 azalış oldu.
Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 artış gösterdi.
