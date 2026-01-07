GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Kazada kimliği karıştıran polis yanlış aileye ölüm haberi verdi
İngiltere’de South Yorkshire Polisi, trafik kazasında hayatını kaybeden gencin kimliğini yanlış tespit ederek başka bir aileye ölüm haberi verdiğini kabul etti.

South Yorkshire Polisinin yaptığı açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te Rotherham yakınlarındaki Todwick Yolu'nda meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 17 yaşındaki Trevor Wynn'in hayatını kaybettiği düşünülerek ailesine bu yönde bilgi verildi.

Ancak ertesi gün yapılan ek incelemeler sonucunda, Wynn'in kazadan sağ kurtulduğu, hayatını kaybeden kişinin ise 18 yaşındaki Joshua Johnson olduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından polis, olay yerinde 17 yaşındaki sürücü kız ile bir erkek gencin yaşamını yitirdiğini, 18 yaşındaki bir erkeğin ise ağır yaralı hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Daha sonra hastanede tedavi gören kişinin Trevor Wynn olduğu anlaşıldı.

"Hatanın nasıl yaşandığı tüm yönleriyle araştırılacak"

South Yorkshire Polisi Yardımcı Emniyet Müdürü Colin McFarlane, hatanın tespit edilmesinin ardından olayın Polis Davranışlarını Denetleme Bağımsız Ofisine (IOPC) bildirildiğini belirterek, "Bu durumun aileler üzerinde yol açtığı ilave travmanın farkındayız." ifadesini kullandı.

McFarlane, her iki aileyle de görüşmeyi teklif ettiğini ve hatanın nasıl yaşandığının tüm yönleriyle araştırılacağını aktardı.

Polis sözcüsü, ortaya çıkan yeni bilgilerin ardından adli ve kriminal kimlik tespit süreçlerinin yeniden yürütüldüğünü ve yanlışlığın bu aşamada fark edildiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin bir kişinin "tehlikeli araç kullanarak ölüme neden olma", bir kişinin ise "adaleti yanıltma" şüphesiyle gözaltına alındığı, her 2 şüphelinin de kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

IOPC, polis tarafından yapılan başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu ve soruşturma açılıp açılmayacağına karar verileceğini duyurdu.

Kazanın ardından sosyal medyada ve yerel basında, hayatını kaybettiği sanılarak adı paylaşılan Trevor Wynn için başlatılan bağış kampanyasında toplanan paranın, gencin tedavi ve iyileşme sürecine destek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Ülkede iktidardaki İşçi Partisi'nin Rotherham Milletvekili Sarah Champion, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ölçekte bir hatanın yapılmış olması son derece endişe verici. Ailelerin yaşadığı acı hayal edilemez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

