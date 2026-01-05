Abd Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro sonrası Venezuela’nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Venezuela’daki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi onaracağız. Doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak’’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönerken, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD'ye getirilmek üzere yakalandığı operasyona değinen Trump, bunun çok tehlikeli bir operasyon olduğunu ancak sadece birkaç ABD askerinin yaralandığını ifade etti. Helikopterlerden birinin oldukça ağır hasar almasına rağmen hiçbir can kaybı yaşanmadığını hatırlatan Trump, "Herkesi geri getirdik ve kimse hayatını kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun Maduro operasyonu kapsamında ikinci saldırı için de hazırlık yaptığını, ancak buna gerek kalmadığını ifade eden Trump, Venezuela yönetiminin, "uslu" davranmaması halinde ikinci saldırıya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

"Türkiye vurgusu"



Trump, Maduro'nun ABD'de yargılanmasına giden sürece ilişkin sorular üzerine, kendisine bir çıkış yolu sunulduğunu ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Trump, "Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta" diyerek, Maduro'nun tercihi sonucu ABD'de yargılandığını vurguladı. Trump, bu sürecin kendi ifadesiyle "çok hızlı ve çok etkili" ilerlediğini belirtti.Trump açıklamasında, "Benim için hikaye şu, O bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Yani Küba'daki insanlara, ABD'yi tehdit eden komünist diktatör olmayı bırakmanız gerektiğini söylerseniz, başka bir yere gitmelisiniz. Teklifi kabul etseniz iyi olur. Maduro'nun suçlayacak kimsesi yok, sadece kendisi. Ona bir çıkış yolu sunuldu. ABD ordusuna, Trump'a karşı gelmeyi seçti ve hak ettiği yerde, hapishanede" ifadelerini kullandı.

"Rodriguez ile görüşeceğim"



Maduro'nun yardımcısı olan Delcy Rodriguez'in Venezuela'nın yönetimini geçici olarak devraldığı Trump, "Onunla görüştünüz mü?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Buna rağmen ABD'nin sürece dahil olduğunu ve Maduro sonrası Venezuela yönetimi ile iletişimde olduğunu belirten Trump, "Rodriguez ile görüşmek istiyor musunuz?" sorusu üzerine ise "Evet. Doğru zaman geldiğinde bunu yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Venezuela'daki seçimler duruma bağlı"



Rodriguez'e herhangi bir garanti verilmediğini ancak onun ABD ile işbirliğine açık olduğunu belirten Trump, "Peki Venezuela'da kısa vadede özgür ve adil seçimler talep edecek misiniz?" sorusu üzerine de, "Bu, duruma bağlı" dedi. Venezuela'da yapılması gereken tek şeyin ölmüş olan bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu savunan Trump, "Bunun için petrol şirketlerinin büyük yatırımlar yapması gerekecek; alt yapıyı yeniden kurmak için. Petrol şirketleri buna hazır. Sahaya girecekler ve alt yapıyı yeniden inşa edecekler. Zaten yıllar önce bunu ilk etapta biz inşa etmiştik. Sonra bunu elimizden aldılar. Bu bana yapılabilecek bir şey değil. Bunu diğer başkanlara yaptılar" diye konuştu.

"Venezuela'ya sahip çıkacağız"



Venezuela'da ihtimal bir seçimin ne zaman yapılabileceği sorusuna kesin yanıt vermeyen Trump, "Önce ülkeyi toparlamaya, düzeltmeye ve hazır hale getirmeye odaklanıyoruz. Çünkü ortalık tam bir karmaşa. Ülke tam anlamıyla dağılmış durumda. Son derece kötü yönetildi. Petrol üretimi çok düşük seviyede seyrediyor. Kötü yönetilse bile olması gerekenden çok daha fazla gelir ve petrol üretimi olmalıydı" dedi. Bu nedenle büyük petrol şirketlerini ülkeye sokacaklarını yineleyen Trump, "Altyapıyı onaracaklar ve yatırım yapacaklar. Biz herhangi bir yatırım yapmayacağız. Biz sadece ülkeyle ilgileneceğiz. Ülkeye sahip çıkacağız. Daha da önemlisi, insanlara sahip çıkacağız. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda bizim ülkemizde yaşayan Venezuelalılar da dahil; insanlara çok iyi bakılacak" şeklinde konuştu. Trump, Venezuela'daki petrol rezervlerine ne olacağı sorusu üzerine "Venezuela'daki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi onaracağız. Doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak" dedi.

"Venezuela hasta ve çok kötü durumda"



Trump, ABD'nin Venezuela yönetimini devirerek ulus inşasına soyunduğu yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Etrafımızda ayakta duran, başarılı ülkeler olmasını istiyoruz ve petrolün serbestçe çıkarılmasına izin verilmesini savunuyoruz; çünkü bu iyi bir şey. Fiyatları düşürüyor ve bu da bizim ülkemiz için faydalı" dedi. Venezuela'nın ABD'nin komşusu sayıldığını ancak bu ülkenin "hasta" olduğunu savunan Trump, "Venezuela çok kötü durumda" diye konuştu.

Trump'tan Kolombiya'ya gözdağı



Kolombiya'nın da çok kötü bir durumda olduğunu iddia eden ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu suçlayan Trump, "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulundu. "Kolombiya'ya Bir ABD operasyonu olabilir mi?" sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınan Trump, "Kulağa hoş geliyor" dedi.

Meksika'yı karteller yönetiyor



Uyuşturucunun Meksika üzerinden ABD'ye akışına ilişkin sorulara ise Trump, "Deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 97 azaldı, bunu düşünün. Şimdi onları karada da durduracağız. Karada yapmadan önce denizde yapmamız gerekiyordu, çünkü bu işe yarıyor. Karayı ele geçirmeden önce denizi ele geçirmeliydik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump Meksika'ya çağrı yaparak, "Meksika bir şeyler yapmalı, çünkü uyuşturucu Meksika üzerinden akıyor ve biz bir şeyler yapmak zorundayız. Meksika'nın bunu yapmasını çok isteriz. Bunu yapabilecek güçleri var. Ama ne yazık ki, karteller Meksika'da çok güçlü. Meksika bir an önce harekete geçmeli, çünkü uyuşturucu Meksika'dan akın akın geliyor" şeklinde konuştu.



Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile her görüşmesinde, ona Meksika'ya ABD askeri konuşlandırmayı teklif ettiğini söyledi. Ancak Sheinbaum'un buna yanaşmadığını aktaran Trump, "Endişeli. Biraz korkuyor. Söylemesi hoş değil ama karteller, karteller Meksika'yı yönetiyor" dedi.

"İran insanları öldürmeye başlarsa, sert karşılık alır"



İran'daki protesto gösterilerinde ölenlerin olduğu hatırlatılan Trump, "ABD'nin bu duruma ne zaman ve hangi noktada müdahil olacağına dair çizgi nedir?" sorusu üzerine, "Bunu değerlendireceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz. Geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD'den çok sert bir karşılık alacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Grönland'a ihtiyacımız var"



Grönland ile ilgili bir soru üzerine, adanın stratejik önemine vurgu yapan Trump, "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var. Şu anda son derece stratejik bir konumda. Grönland çevresi Rus ve Çin gemileriyle dolu. Ulusal güvenlik perspektifinden Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu tek başına sağlayabilecek durumda değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Artık Venezuela'dan gelen parayı alamayacaklar"



ABD'nin Küba'ya yönelik planları olup olmadığı sorusuna Trump, ekonomik baskı boyutuna dikkat çekti. ABD başkanı, "Artık Venezuela'dan gelen parayı alamayacaklar" ifadelerini kullanarak, Küba'nın gelir kaynaklarının daraldığını ve bunun rejimi zayıflattığını savundu. Küba'nın gidişatına ilişkin değerlendirmesinde de, "Küba düşmeye hazır gibi görünüyor. Hiç gelirleri yok" ifadelerini kullandı. Olası bir ABD hamlesine ilişkin soruya ise, "Bence düşecek. Herhangi bir önlem almamız gerekmediğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Xi ile çok iyi bir ilişkimiz var"



Trump, "Venezuela konusu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilişkinizi etkiler mi?" sorusuna da, "Hayır, sanmıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bizim gümrük tarifeleri gibi bir kozumuz var, onun da bize karşı başka kozları var" dedi. Trump, sorulan bir soru üzerine Nisan ayında Çin'e gideceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediği iddiası ile de yorumda bulunan Trump, "Bu saldırının olduğuna inanmıyorum" dedi.

Kaynak: İHA