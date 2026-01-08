GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Tibet’te geleneksel selamlaşma nasıldır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Tibet’te geleneksel selamlaşma nasıldır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Tibet kültürü, dünyanın geri kalanından oldukça farklı ve köklü geleneklere sahiptir. Bu geleneklerin en şaşırtıcı olanlarından biri de, Batı kültüründe genellikle kaba bir davranış olarak kabul edilen bir hareketin, orada en içten selamlaşma biçimi olmasıdır.

Tibet'te Geleneksel Selamlaşma Nasıldır?

Doğru Cevap: Dil Çıkarmak

Tibet'te insanlar birbirlerine dillerini çıkararak selam verirler. Bu geleneğin kökeni 9. yüzyıla, acımasızlığıyla tanınan Tibet Kralı Lang Darma dönemine kadar uzanır. İnanışa göre bu kralın dili siyahtı. Tibetliler, kötü ruhlu kralın reenkarnasyonu (yeniden doğuşu) olmadıklarını ve kötü niyet taşımadıklarını kanıtlamak için birbirlerine dillerini göstermeye başlamışlardır.

Zamanla bu hareket, "Benim dilim siyah değil, yani ben kötü biri değilim" mesajını veren saygılı bir selamlaşma biçimine dönüşmüştür.

Diğer Selamlaşma Ritüelleri

Tibet'te dil çıkarmanın yanı sıra selamlaşırken şu hareketler de eşlik edebilir:

  • Avuç İçlerini Birleştirmek: Eller göğüs hizasında birleştirilerek hafifçe eğilinir.

  • Şapka Çıkarmak: Eğer kişi şapka takıyorsa, saygı göstergesi olarak şapkasını çıkarır.

  • Khatag Sunmak: Misafirlere veya saygı duyulan kişilere "Khatag" adı verilen beyaz, ipek bir atkı sunulur; bu saflığı ve iyi niyeti temsil eder.

Kaynak: Haber Merkezi

