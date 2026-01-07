GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,43
STERLİN
58,30
GRAM
6.382,09
ÇEYREK
10.489,21
YARIM ALTIN
20.875,59
CUMHURİYET ALTINI
41.619,50
GÜNCEL Haberleri

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan CHP Genel Başkanı Özel’e tepki

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan CHP Genel Başkanı Özel’e tepki
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot açıklamasına sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce ilan edilen boykot listelerini geri çektiğini duyurduğu açıklamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.

İnan, siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca ifade ettiklerini belirterek, Türkiye'nin birinci partisinin milletin desteğiyle yoluna devam eden AK Parti olduğunu her fırsatta vurguladıklarını kaydetti.

CHP cephesinde ise kamuoyuna yansıyan anketlerde yaşanan düşüşlere dikkat çektiklerini hatırlattı.

Eyyüp Kadir İnan paylaşımında şunları kaydetti:

"Siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca söyledik. Türkiye'nin birinci partisinin AK Parti olduğunu; milletimizin desteğiyle, liderimizin başkanlığında güçlenerek yolumuza devam ettiğimizi her fırsatta vurguladık. CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Dün milli ekonomiyi hedef alan "boykot” çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün "listeyi boşaltıyoruz” diyerek yön değiştirdi.

Çevir kazı yanmasın diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır; zamanı gelince de gereğini yapar. Gündem değiştirmek yerine önce yönettiğiniz belediyelere bakın: toplanmayan çöpler, kesilen sular, koku yayan altyapılar ortada duruyor. Siyaset; harcınız olmayan işlerle uğraşmak değil, belediyelerde çözülen altyapı sorunlarıyla, kesintisiz suyla, zamanında toplanan çöple, kente nefes aldıran hizmetlerle istikrar, güven ve hizmet üretmektir.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER