GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,23
STERLİN
58,03
GRAM
6.382,42
ÇEYREK
10.491,40
YARIM ALTIN
20.879,96
CUMHURİYET ALTINI
41.628,21
GÜNCEL Haberleri

Kars’ta yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

Kars’ta yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

Emre Can Aras idaresindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Bu esnada Hatay'dan Ardahan'a giden Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü kargo aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- "Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı"

Kamyon şoförü Aras, AA muhabirine, yolda güvenlik dubası gördüğünü ve hızını düşürdüğünü söyledi.

Aracın kaydığını belirten Aras, "Bariyere vurdum, aracım kaydı, sol şeride yaslanınca arabadan aşağıya inip kendi aracımdaki dubayı üstten araçları durdursun diye aşağıya indirdim. Ben aşağıya inene kadar otobüs, baktım yukarıdan kayıyor. Sol bariyerlere atlayınca otobüs, zaten ortadan bana vurdu." dedi.

Otobüste seyahat eden Garip Handay da aracın yavaş ilerlediğini ve sürücünün hatasının olmadığını savundu.

Handay, kaza anında uykuda olduğunu ifade ederek, "Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı. Ambulanslar gelip onları götürdü." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER