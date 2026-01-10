GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya AKOM’dan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi! DIŞARI ÇIKMAYIN

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya AKOM’dan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi! DIŞARI ÇIKMAYIN
Konya AKOM, şehir genelinde etkili olması beklenen fırtına ve şiddetli rüzgâr nedeniyle vatandaşlara karşı uyarıda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek gerekli önlemlerin alınması istendi.

Uçabilecek Cisimlere Karşı Dikkat

AKOM, şiddetli rüzgâr nedeniyle çatı, tabela ve benzeri cisimlerin savrulma riskine dikkat çekerek, vatandaşların bu tür tehlikelere karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Riskli Alanlardan Uzak Durun

Açıklamada, ağaç, elektrik direği, tabela ve inşaat alanları gibi riskli bölgelerden uzak durulması gerektiği belirtilirken, olası devrilme ve düşmelere karşı uyarı yapıldı.

Sürücülere Özel Uyarılar

Araç kullanan vatandaşlara da çağrıda bulunan AKOM, sürücülerin:

Hızlarını düşürmeleri,

Ani manevralardan kaçınmaları,

Köprü ve viyadüklerde yan rüzgâra karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Araç Parkına Dikkat

Fırtına süresince araçların ağaç altlarına ve riskli alanlara park edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Zorunlu Olmadıkça Dışarı Çıkmayın

Yetkililer, fırtınanın etkili olduğu süre boyunca zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

(Ali Asım Erdem)

