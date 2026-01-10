Konya AKOM’dan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi! DIŞARI ÇIKMAYIN

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek gerekli önlemlerin alınması istendi.
Uçabilecek Cisimlere Karşı Dikkat
AKOM, şiddetli rüzgâr nedeniyle çatı, tabela ve benzeri cisimlerin savrulma riskine dikkat çekerek, vatandaşların bu tür tehlikelere karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Riskli Alanlardan Uzak Durun
Açıklamada, ağaç, elektrik direği, tabela ve inşaat alanları gibi riskli bölgelerden uzak durulması gerektiği belirtilirken, olası devrilme ve düşmelere karşı uyarı yapıldı.
Sürücülere Özel Uyarılar
Araç kullanan vatandaşlara da çağrıda bulunan AKOM, sürücülerin:
Hızlarını düşürmeleri,
Ani manevralardan kaçınmaları,
Köprü ve viyadüklerde yan rüzgâra karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.
Araç Parkına Dikkat
Fırtına süresince araçların ağaç altlarına ve riskli alanlara park edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.
Zorunlu Olmadıkça Dışarı Çıkmayın
Yetkililer, fırtınanın etkili olduğu süre boyunca zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.
