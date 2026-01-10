GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,23
STERLİN
58,03
GRAM
6.382,42
ÇEYREK
10.491,40
YARIM ALTIN
20.879,96
CUMHURİYET ALTINI
41.628,21
GÜNCEL Haberleri

FETÖ operasyonlarında iki haftada 77 şüpheli yakalandı

- Güncelleme Tarihi:

FETÖ operasyonlarında iki haftada 77 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 34 ilde son iki haftada jandarma ekiplerince sürdürülen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik jandarma ekiplerince 34 ilde iki haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 77 şüphelinin terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerinin, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunduklarının, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor"

Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı, biri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheliler, cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.

Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER