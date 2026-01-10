ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer: “Gazetecilik kalemi eğmeden hakikatin yanında durabilmektir’’
Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Özer, mesajında gazeteciliğin sadece haber aktarmak olmadığını, doğruyu arama cesareti ve sorumluluk bilinci gerektirdiğini vurguladı.
Ahmet Özer mesajında şu ifadelere yer verdi: "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle hakkı ve hakikati esas alan, kamu yararını önceleyen, devletimizin bekasını ve milletimizin birlik-beraberliğini gözeten tüm gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum.
Gazetecilik; sadece haber aktarma işi değildir. Gazetecilik, doğruyu arama cesaretidir. Bedeli olabileceğini bile bile, kalemi eğmeden hakikatin yanında durabilmektir. Yazdığının ve söylediğinin bir gün hesabının sorulacağını bilerek sorumlulukla hareket etmektir. İşte bu bilinçle yapılan gazetecilik; mesleki açıdan anlamlı, değerlerimiz bakımından kıymetlidir.
Başta, Türkiye'nin tek Medya Vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesinde yayın yapan KONTV, Konya FM Radyosu, Yeni Konya Gazetesi, konhaber.com, yenikonya.com.tr ve vakfımıza bağlı tüm dijital ve sosyal medya mecraları olmak üzere; bu anlayışla görev yapan, doğruluktan ve sorumluluktan taviz vermeyen tüm gazeteci meslektaşlarımı tebrik ediyorum."
