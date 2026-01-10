Konya Valiliği Tarih Vererek Uyardı! Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Ocak 2025 Pazar günü Konya ve çevre illerini etkisi altına alacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.
Gece Saatlerinden İtibaren Etkili Olacak
Uyarıya göre, 11 Ocak Pazar günü sabah saat 02.00'den itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de rüzgarın hızının saatte 50-80 kilometreye ulaşması, yüksek kesimlerde ise 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Saat 02.00 – 23.59 Arasında Etkisini Gösterecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23.59'a kadar süreceği bildirildi. Yetkililer, özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkisini artırması beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Olası Risklere Karşı Uyarı Yapıldı
Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ayrıca açık alanda bulunacakların ve sürücülerin de dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Tedbirli Olunması Gerekiyor
Meteoroloji yetkilileri, bölgede yaşayanların gün boyunca hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.
(Berna Ata)