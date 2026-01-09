GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın sevilen muhtarına veda!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın sevilen muhtarına veda!
Bozkır ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi Muhtarı İsa Mert geçirdiği ani kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Sevilen muhtarın vefatı ailesi, yakınları ve tüm mahalle sakinlerini çok üzdü.
 
 
Düzenlenen cenaze töreniyle merhum İsa Mert ebediyete uğurlandı.
 
 
Yoğun Katılımlı Cenaze Töreni
 
Merhum İsa Mert'in cenazesi, 9 Ocak Cuma günü Kayapınar Mahalle Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Törene ailesi, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 
 
Başkan Karabulut: "Bozkır Güler Yüzlü Bir Evladını Kaybetti"
 
Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut da cenazeye katılarak Mert ailesinin acısını paylaştı. Başkan Karabulut sosyal medyadan yaptığı taziye paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:
 
"Kayapınar Mahallemizin değerli muhtarı, kıymetli kardeşimiz İsa Mert'i kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz.
 
Ani vefatıyla hepimizi yasa boğan İsa kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi, eşi ve çocukları olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize sabır ve metanet diliyorum.
 
Bozkır'ımız, çalışkan ve güler yüzlü bir evladını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun.
 
Merhumun cenaze namazı, Cuma namazına müteakip kılınarak Kayapınar Mahallemizde ebediyete uğurlanmıştır."
 
 
Kaymakamlıktan Taziye Mesajı
 
Bozkır Kaymakamlığı da bir mesaj yayımlayarak, "Bugün geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda aramızdan ayrılan Kayapınar Mahallesi Muhtarı İsa Mert'e Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.
 

Kaynak: Haber Merkezi

