Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı

Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı
Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

