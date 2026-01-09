Konya’da bugün vefat edenler 09 Ocak 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ALİ ÇETİN KURAL
|
EMRE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
OSMAN KARA
|
ZAFERİYE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ YAĞCI
|
DEDEMOĞLU
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
KUDRET SAĞLAM
|
ÖZALP
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
HALİME YENİÇIKTI
|
KADINHANI
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
HABİP KARADAĞ
|
KOZANLI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
KERİME IŞIK
|
KIZILTEPE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ÜMMÜ BAKIR
|
KUZAĞIL
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ DEMİREL
|
KOZANLI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MAHMUT DİKEN
|
KULU
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HATEM BIÇAKCI
|
GAZİLER
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
HASAN HÜSEYİN KARA
|
KONYA
|
KARAKEMAL MEZARLIĞI
|
MEHMET CANER DERİNÖZ
|
İSTANBUL
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
RUKİYE BÜYÜKÇİÇEK
|
KARABAĞ
|
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi