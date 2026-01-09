GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 09 Ocak 2026 Cuma

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 09 Ocak 2026 Cuma günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ALİ ÇETİN KURAL

EMRE
01-12-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

OSMAN KARA

ZAFERİYE
03-12-1967

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ YAĞCI

DEDEMOĞLU
15-03-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

KUDRET SAĞLAM

ÖZALP
17-12-1961

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

HALİME YENİÇIKTI

KADINHANI
19-05-1938

YEDİLER MEZARLIĞI

HABİP KARADAĞ

KOZANLI
25-05-1959

YAZIR MEZARLIĞI

KERİME IŞIK

KIZILTEPE
03-05-1953

MUSALLA MEZARLIĞI

ÜMMÜ BAKIR

KUZAĞIL
04-02-1970

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ALİ DEMİREL

KOZANLI
20-04-1938

YAZIR MEZARLIĞI

MAHMUT DİKEN

KULU
10-07-1976

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATEM BIÇAKCI

GAZİLER
01-07-1945

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN KARA

KONYA
25-10-1952

KARAKEMAL MEZARLIĞI

MEHMET CANER DERİNÖZ

İSTANBUL
20-02-1975

YAZIR MEZARLIĞI

RUKİYE BÜYÜKÇİÇEK

KARABAĞ
10-06-1958

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

