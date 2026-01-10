MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, “Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve enformatik cehaletin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir.“ ifadesini kullandı.
Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için emek, dikkat, özen ve sabırla çalışan tüm basın mensuplarının gününü tebrik eden Kalın, şunları kaydetti: "Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve enformatik cehaletin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir. Gazetecilik mesleğini bu şuur ile icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Bu vesileyle zor koşullar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden, hakikatin izini sürerken pusulası doğru bilgi, muhakeme ve vicdan olan tüm kıymetli basın mensuplarını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum."
