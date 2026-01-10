Kedigiller ailesinin en büyüğü hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Doğanın en görkemli yırtıcılarından olan kedigiller, boyut ve ağırlık bakımından türler arasında büyük farklılıklar gösterir. Bu ailenin en büyük üyeleri "Büyük Kediler" (Panthera) cinsine aittir ve aralarındaki fark bazen sadece birkaç santimetre veya kilogramla belirlenir.

Kedigiller ailesinin en büyüğü hangisidir?

Kedigiller ailesinin yaşayan en büyük türü Kaplandır. Kaplanlar arasında da en devasa olanı, Rusya'nın uzak doğusunda yaşayan Sibirya Kaplanı (Amur kaplanı) alt türüdür. Yetişkin bir erkek Sibirya kaplanının ağırlığı 300 kilogramı bulabilir ve boyu (kuyruk dahil) 3 metreyi aşabilir. Birçok insan aslanın daha büyük olduğunu düşünse de, kaplanlar hem vücut uzunluğu hem de toplam kütle bakımından aslanlardan daha iridirler. Kaplanların ardından ikinci sırada aslanlar, üçüncü sırada ise Amerika kıtasının en büyüğü olan jaguarlar gelir.

Cevap: Kaplan

