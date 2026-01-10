GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
YAŞAM Haberleri

Kedigiller ailesinin en büyüğü hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Kedigiller ailesinin en büyüğü hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Doğanın en görkemli yırtıcılarından olan kedigiller, boyut ve ağırlık bakımından türler arasında büyük farklılıklar gösterir. Bu ailenin en büyük üyeleri "Büyük Kediler" (Panthera) cinsine aittir ve aralarındaki fark bazen sadece birkaç santimetre veya kilogramla belirlenir.

Kedigiller ailesinin en büyüğü hangisidir?

Kedigiller ailesinin yaşayan en büyük türü Kaplandır. Kaplanlar arasında da en devasa olanı, Rusya'nın uzak doğusunda yaşayan Sibirya Kaplanı (Amur kaplanı) alt türüdür. Yetişkin bir erkek Sibirya kaplanının ağırlığı 300 kilogramı bulabilir ve boyu (kuyruk dahil) 3 metreyi aşabilir. Birçok insan aslanın daha büyük olduğunu düşünse de, kaplanlar hem vücut uzunluğu hem de toplam kütle bakımından aslanlardan daha iridirler. Kaplanların ardından ikinci sırada aslanlar, üçüncü sırada ise Amerika kıtasının en büyüğü olan jaguarlar gelir.

Cevap: Kaplan

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER