Türkiye’nin “İyilik Gemisi’’ Sudan için yola çıktı

Türkiye’nin “İyilik Gemisi’’ Sudan için yola çıktı
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 6. İyilik Gemisi, Mersin Limanı’ndan Sudan’ın Port Sudan şehrine doğru yola çıktı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, geminin, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, Katar Ankara Büyükelçi Vekili ve Katar Kalkınma Fonu temsilcileri, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleştirilen programla Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan şehrine uğurlandığı belirtildi.

AFAD Başkanlığı, Katar Kalkınma Fonu, Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı iş birliği ve 23 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan geminin, gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım malzemesini taşıdığı aktarıldı

AFAD koordinasyonunda, 2024'te Sudan'a 2 ayrı gemiyle gıda, ilaç, tıbbi malzeme, kıyafet, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 5 bin 270 tonluk insani yardım malzemesinin ulaştırıldığı anımsatılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2025 Aralık ayında, Sudan'da yaşanan acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 bin çadır 3 ayrı gemiyle dost ve kardeş Sudan halkına ulaştırılmıştı. Uluslararası raporlara göre dünyanın birçok yerinde giderek artan, insani krize yol açan doğa ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan nüfus gittikçe artmaktadır. Ülkemiz Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi ırk, renk, dil, din ayrımı yapmaksızın, medeniyet değerlerinden almış olduğu sorumluluk bilinciyle her daim mazlum ve mağdurun yanında durmaktadır. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz."

Kaynak: AA

