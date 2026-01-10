GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Suriye ordusu: Şeyh Maksud Mahallesi’deki operasyon tamamlandı

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonun tamamlandığını duyurdu

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen arama ve tarama çalışmalarının tamamen tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, mahallede yaşayan sivil halka evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunulurken, ayrıca SDG ve PKK terör örgütü mensuplarının sivillerin arasında gizlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivil halkımız, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için mahalle sokaklarında bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir” denildi.

Kaynak: DHA

