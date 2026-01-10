Kan donduran cinayette yeni ayrıntılar: Babasını baltayla öldürmüş!
Tokat’ta 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran’ın, mülk satışı nedeniyle çıkan kavgada oğlu tarafından baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil evlat, babasının cansız bedenini bir sitenin havuzunun yanındaki depoya gömdüğünü itiraf etti.
Tokat'tan kan donduran bir cinayet haberi geldi. Bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran'ın (79), oğlu M.C.'nin kendisine ait gayrimenkulleri satması üzerine ülkeye döndüğü iddia edildi.
BALTAYLA ÖLDÜRMÜŞ
Baba ile oğul arasında bu nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin, babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdüğü öne sürüldü.
İddiaya göre M.C., öldürdüğü babasının cansız bedenini işletmesini yaptığı Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nde bulunan site havuzunun yanındaki depo bölümüne gömdü.
Katil zanlısının, cesedin üzerini kireçle örterek cesedi gizlemeye çalıştığı da ileri sürüldü.
BURSA'DAKİ KIZLARININ İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Zihni Cankurtaran'ın Bursa'da yaşayan kızlarının, babalarından uzun süre haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında M.C. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf ettiği iddia edildi.
KATLETTİĞİ BABASININ İSMİNİ OĞLUNA VERMİŞ
Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, M.C.'nin 26 yaşındaki oğluna da Zihni ismini verdiği öğrenildi.
Olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”