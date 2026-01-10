Borç cinayeti! 4 bin TL yüzünden öldürülmüş

Adana’da, sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen gencin 4 bin TL alacağı yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Olay, 8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Enes Doğan (19) 4 bin TL alacağını almak için, R.T.Ö.'ün (20) yanına gitti. R.T.Ö., Doğan'a 4 bin TL borcunu ödemeyince aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında R.T.Ö., Doğan'ı defalarca bıçaklayıp öldürüp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı R.T.Ö.'yü yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini mercek altına alan polis, söz konusu şüphelinin izini buldu.
Seyhan İlçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde katil zanlısı gezindiği sırada yakalandı. Cinayeti itiraf eden şüpheli "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
