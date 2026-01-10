GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,23
STERLİN
58,03
GRAM
6.382,42
ÇEYREK
10.491,40
YARIM ALTIN
20.879,96
CUMHURİYET ALTINI
41.628,21
GÜNCEL Haberleri

Mersin’de 500 kilo bozuk et ele geçirildi

Mersin’de 500 kilo bozuk et ele geçirildi
Mersin’de yaklaşık 500 kilogram kokmuş ve bozulmuş et ele geçirilerek imha edildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy mevkiinde emniyet noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden, sevk irsaliyesi bulunmayan ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şartlarda taşınan yaklaşık 500 kilogram et ele geçirildi.,



Gerekli yasal işlemlerin yapılması için Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine ekipler Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile harekete geçti. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu etlerin bozulmuş, kokmuş ve kesinlikle tüketime uygun olmadığı tespit edildi.

İnsan sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen etlere, Akdeniz Belediyesi Zabıtası tarafından el konuldu. Halkın sağlığını korumak adına yürütülen 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER