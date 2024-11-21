Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının Projeleri ÜNİDES’ten destek aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) 3 öğrenci topluluğu projesi, üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan, üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlayan bir destek programı olan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye layık bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2024-2025 yılı 1. çağrısında ÜNİDES Programı kapsamında; Necmettin Erbakan Üniversitesi Nörobilim, Eğitim ve Düşünce Topluluğu, Veteriner Öğrenci Eğitim Araştırma Topluluğu ve Meram Beyaz Önlüklüler Topluluğu'nun projeleri desteklenmeye hak kazandı.

Danışmanlığını Öğr. Gör. Dr. Ümit Savaş Taşkesen'in yaptığı Nörobilim, Eğitim ve Düşünce Topluluğu'nun "NöroGenesis: Yeni Nesil Yetkinlikler Programı”, nörobilim temelli bir yaklaşımla topluluk üyesi gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerini desteklemek için tasarlanmış çok yönlü bir eğitim projesidir. Proje, öğrencilere nörobilimden yapay zekaya, otizm spektrum bozukluğundan modern toplum dinamiklerinden tarih ve kültüre kadar geniş bir yelpazede bilgi/beceri kazandırmayı hedefliyor. Program gençlere, farklı disiplinlerden gelen aralarında Prof. Dr. Nazmi Zengin, Prof. Dr. Bekir Biçer, Dr. Ümit Savaş Taşkesen'in de bulunduğu, alanında yetkin ve tecrübeli saha uzmanlarıyla tanışma, eğitim alma ve 21. yüzyıl becerilerine dair yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor.

Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Merve Öztürk'ün yaptığı Veteriner Öğrenci Eğitim Araştırma Topluluğu'nun "Genç Veteriner Hekimler Sütur Eğitiminde” projesi, veteriner fakültesi öğrencilerinin, cerrahi alanında temel hekimlik becerilerinden biri olan dikiş (sütur) tekniklerini uygulamalı olarak pekiştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Eğitim, katılımcıların dikiş teknikleri üzerinde deneyim kazanmalarına olanak tanırken, teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunacaktır. NEÜ Veteriner Fakültesi 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olan eğitim programında uygulama eğitimi; NEÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tarık Orhun ve Anatomi Ana Bilim Dalı Arş. Gör Hamza Yavuz Selim Can tarafından gerçekleştirilecektir.

Danışmanlığını Doç. Dr. Gülay Açar'ın yaptığı Meram Beyaz Önlüklüler Topluluğu'nun "Fikirlerin Geleceğin Olsun Girişimcilik Zirvesi” projesinde; tıp fakültesi öğrencilerinin her alanda yetkinliklerini arttırmak ve topluma yararlı olabilecek faaliyetlerle ülkeye katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında düzenlenecek girişimcilik zirvesinde ise, girişimciliğe ilgi duyan, kendini geliştirmeyi hedefleyen, çalışma hayatına hazırlanmak isteyen öğrencilere, alanında tecrübeli ve uzman kişilerce girişimcilik hakkında merak edilenler ve girişimciliğin temel dinamikleri anlatılarak, networking etkinlikleri gerçekleştirilecek.

(Sibel Elmas)