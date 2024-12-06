6 Aralık 2024 TV yayın akışı: Cuma akşamı hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri için 6 Aralık Perşembe akşamı heyecan dolu dizi ve programlar ekrana geliyor. Her hafta olduğu gibi bu akşam da farklı kanallar, iddialı yapımlarıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyecek.

Bu akşam televizyon başında vakit geçirmeyi planlayanlar, 6 Aralık 2024 tarihli yayın akışını merak ediyor. Her gün farklı yapımların ekrana geldiği televizyon dünyasında, bu hafta da izleyiciler birbirinden çeşitli dizi ve programlarla buluşacak. Haftanın beşinci günü olan Cuma akşamı, televizyon dünyası yine iddialı dizilere ve programlara ev sahipliği yapıyor. İşte 6 Aralık Cuma günü tv'de yayınlanacak diziler ve programlar... Kanal D 07:00: Afili Aşk

13:00: Gelinim Mutfakta

19:00: Kanal D Ana Haber

20:00: Arka Sokaklar Star Tv 07:00: Güne Başlarken

13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

19:00: Star Haber

20:00: Yalı Çapkını Show Tv 08:00: Ebru & Murat ile Bu Sabah

12:30: Gelin Evi

18:45: Show Ana Haber

20:00: Kızılcık Şerbeti ATV 07:00: Kahvaltı Haberleri

08:30: Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert

19:00: ATV Ana Haber

20:00: Kim Milyoner Olmak İster? TRT 1 07:05: Kalk Gidelim

10:30: Alişan ile Hayata Gülümse

13:15: Seksenler

19:00. Ana Haber

20:00: Kara Ağaç Destanı NOW 07:30: İlk Bakış

10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün

19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... TV8 08:30: Aramızda Kalmasın

16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00: MasterChef Türkiye (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#6 Aralık 2024 TV yayın akışı

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