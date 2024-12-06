6 Aralık 2024 TV yayın akışı: Cuma akşamı hangi diziler var?

Bu akşam televizyon başında vakit geçirmeyi planlayanlar, 6 Aralık 2024 tarihli yayın akışını merak ediyor. Her gün farklı yapımların ekrana geldiği televizyon dünyasında, bu hafta da izleyiciler birbirinden çeşitli dizi ve programlarla buluşacak.
Haftanın beşinci günü olan Cuma akşamı, televizyon dünyası yine iddialı dizilere ve programlara ev sahipliği yapıyor.
İşte 6 Aralık Cuma günü tv'de yayınlanacak diziler ve programlar...
Kanal D
07:00: Afili Aşk
13:00: Gelinim Mutfakta
19:00: Kanal D Ana Haber
20:00: Arka Sokaklar
Star Tv
07:00: Güne Başlarken
13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
19:00: Star Haber
20:00: Yalı Çapkını
Show Tv
08:00: Ebru & Murat ile Bu Sabah
12:30: Gelin Evi
18:45: Show Ana Haber
20:00: Kızılcık Şerbeti
ATV
07:00: Kahvaltı Haberleri
08:30: Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
19:00: ATV Ana Haber
20:00: Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1
07:05: Kalk Gidelim
10:30: Alişan ile Hayata Gülümse
13:15: Seksenler
19:00. Ana Haber
20:00: Kara Ağaç Destanı
NOW
07:30: İlk Bakış
10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün
19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
TV8
08:30: Aramızda Kalmasın
16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00: MasterChef Türkiye
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi