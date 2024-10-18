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Beyoğlu’nda yatak imalathanesinde yangın

Beyoğlu’nda yatak imalathanesinde yangın
Beyoğlu’nda 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde yangın çıktı.

Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Ar. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İş yerinde başlayan yangın, park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yoğun dumanla karıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ölü ya da bulunmazken, iş yeri ile park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA

  • #İstanbul #Beyoğlu #yangın

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