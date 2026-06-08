Böyle hırsızlık görülmedi! Dükkan sahibi şok oldu

Bursa’da yaklaşık 10 gündür züccaciye dükkanına dadanan hırsız, peruk takıp kadın kıyafetleri giyerek kameralardan yüzünü saklamaya çalıştı. Hırsızın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi ise, “Eskiden hırsızlar daha edepliydi“ dedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Yaklaşık 10 gündür aynı dükkana gelen hırsız, yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giyip, peruğunu taktı. Çaldığı eşyalarla beraber dükkanın yanındaki boşluğa geçen hırsız, burada üzerini değiştirdi. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan hırsızlık sonrası konuşan dükkan sahibi Bekir Yetişen, "Bursa'da züccaciye üzerine faaliyet göstermekte olan çok şubeli mağaza işletmekteyiz. Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün düzenli olarak geliyor, son zamanlarda sanırım psikolojisi biraz bozuk. Her gün farklı kıyafetlerle gelmeye başladı. Dün gece pembe şort, sarı perukla kadın kılığında geldi. Daha önceden de böyle olaylar oluyordu. Eskiden hırsızlar daha edepliydi. Farklı olaylarla karşılaşmaktayız, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”