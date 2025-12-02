Elektrikli scooter yönetmeliği değişti

Elektrikli scooter yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni düzenlemeler yapıldı.
Yapılan düzenleme ile "coğrafi çitleme" tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.
Sürüşe başlanan scooterların konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin ise konumu anlık bildirilecek.
E-scooter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi.
İşletmeler, hizmet verecekleri scooterların en az yüzde 30'unu yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.
