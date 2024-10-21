Fetullah Gülen’in ölümü neden gizlendi? Örgütte taht kavgası başladı

Türkiye'den kaçarak 1999 yılında Amerika'ya sığınan silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgüte yakın siteler ve teröristbaşının yeğeni tarafından duyurulan ölüm haberi 1 gün gecikmeli paylaşılmıştı.

20 Ekim'de öldü!

Terörist Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü, örgütteki kanlı para kavgası nedeniyle ölüm haberinin gizlendiği öğrenildi. TRT Haber'de yer alan habere göre Fetullah Gülen'in ölümüyle birlikte örgütün üst yönetiminde panik başladı.

"Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu'nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Hatta Türkyolu, hem Gülen'i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

Örgütte taht kavgası!

Örgüt içinde meydana gelen bölünmeler çok uzun zamandır biliniyordu. Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Elebaşı Gülen'in ölmesi ile gücü elinde tutmaya çalışan Türkyolu aslında heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmiyor. Kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği görülen Türkyolu'nun etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulisler yapılmaya başlandı bile. Örgüt servetinin büyüklüğü örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürmüş durumda. Üst kademelerde yer alan isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor. Ancak, paranın büyük bölümünün kontrolü, Gülen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile onu kontrolü altına alan Türkyolu'nda. Cevdet Türkyolu, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi