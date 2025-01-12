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Kar ve sağanak geliyor!

Kar ve sağanak geliyor!
Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege’de sağanak, Trakya kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 il için de sarı kodlu uyarısı var. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, Trakya'nın kuzeyinde ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

13 il için "sarı kodlu" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova illeri için sardı kodlu uyarıda bulundu.

Yağışların, Trakya'nın kuzeyi, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da sağanak, Trakya kesiminde kar yağışı

Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Hava Durumu #Meteoroloji #Sağanak

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