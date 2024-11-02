MSB zorla kaçırılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerini paylaştı
Yalanlarla kandırılıp çocuk yaşta terör örgütü PKK/YPG’nin eline düşenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin adaletine sığınmaya devam ediyor. Her türlü örgütle mücadele sürerken örgütün ahlak dışı faaliyetleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda, çocuk yaşta kandırılıp örgütün eline geçenlerin ifadelerini yayınladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istediğini gözler önüne seriyor" denildi.
Teslim olan çocuk yaştaki terörist: PKK/ YPG dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri
Bakanlık, BM İnsan Hakları Komisyonunun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini beliterek şu ifadelere yer verdi:
"Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor.
Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara "Teslim olun.” diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz. "
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