Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişeleri bulundu
Bursa’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçarken otomobilin içerisinde boş alkol şişeleri bulundu.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yakup Aktaş Caddesi üzerinde iddiaya göre, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.
Kazanın ardından sürücü otomobilini bırakıp olay yerinden kaçarken, gürültü seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede kazaya karışan otomobilin içerisinde boş alkol şişeleri bulunurken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”