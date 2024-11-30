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Ruhsat İşleri Müdürü tartıştığı komşusunu tabancayla öldürüp intihar etti

Ruhsat İşleri Müdürü tartıştığı komşusunu tabancayla öldürüp intihar etti
Mersin’in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü Süleyman Keskin (45), tartıştığı komşusu Şükrü Çetin’i (31) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, tabancayla Şükrü Çetin'i vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman Keskin ile Şükrü Çetin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

  • #Mersin

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